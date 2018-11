%%%D&AD 2019: Studio-Funk-Partner grüßt als Jury-President%%%

Das international Kreativ-Festival D&AD hat den Startschuss für den Wettbewerb 2019 gegeben. Neben neu gestalteten Kategorien sind auch die Jury-Vorsitzenden für 29 Kategorien bekannt gegeben, die Namen der Präsidenten für fünf weitere Kategorien werden zu einem späteren Zeitpunkt verkündet. Unter den bereits bekannten 29 Jury-Präsidenten ist auch ein Kreativer aus Deutschland: Markus Weber, Managing Partner bei Studio Funk in Hamburg, wird die Jury für die Kategorie Sound Design & Use of Music leiten.







Weitere Jury Presidents sind unter Anderm:



Nick Law, Chief Creative Officer & President bei Publicis Communications – Creativity for Good



Per Pedersen, Global Creative Chairman bei Grey Worldwide – Direct



Tony Davidson, Global Partner & Executive Creative Director bei Wieden + Kennedy – Film Advertising



John Mescall, Global Executive Creative Director & Gloval Creative Counsil President bei McCann Worldgroup – Integrated

Das D&AD Festivals wird vom 21. bis zum 23. Mai 2019 in London über die Bühne gehen. Die Shortlist wird am 20. und am 21. Mai 2019 verkündet. Alles zu den neuen Kategorien finden Sie hier