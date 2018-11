%%%Arvato: Rolf Hellermann löst Frank Kebsch als CEO ab%%%

Arvato Financial Solutions, Tochterunterunternehmen von Bertelsmann mit Sitz in Gütersloh, ernennt Rolf Hellermann, 42, mit Wirkung zum heutigen Tag (2.11.2018) zum Geschäftsführer. Er tritt an die Stelle von Frank Kebsch, 53, der nach fast 20 Jahren aus dem Dienstleistungsunternehmen ausscheiden wird, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen. Hellermann wird wie sein Vorgänger an Bernd Hirsch, Finanzvorstand von Bertelsmann und im Board von Arvato für Arvato Financial Solutions und Arvato Systems zuständig, berichten.

Hellermann war seit 2015 Chief Financial Officer (CFO) im Arvato Board. Zusätzlich verantwortete er seit 2012 die Bertelsmann-Zentralabteilung Controlling und Strategie. Der Manager absolvierte ein Studium der Betriebswirtschaftslehre in Vallendar, Los Angeles und Nancy und promovierte anschließend an der WHU Otto Beisheim School of Management in Vallendar. Direkt im Anschluss startete er 2004 seine er seine Karriere bei Bertelsmann im im Bereich Corporate Controlling and Strategy.

Björn Bauer, bislang Chief Financial Officer von Relias, wird ab dem 1. Januar 2019 neuer Leiter der Hauptabteilung Zentrales Controlling und Strategie im Corporate Center von Bertelsmann.