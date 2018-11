%%%C3 holt Oliver Boergen als Business Director an Bord%%%

Die Agentur C3 Creative Code and Content, Berlin, hat Oliver Boergen für seine Business Unit am Berliner Standort verpflichtet. In seiner Funktion als Business Director verantwortet Boergen seit dem 1. November 2018 die strategische Weiterentwicklung großer C3-Kundenetats sowie den Ausbau des Neukundegeschäfts. Darüber hinaus übernimmt er die fachliche Führung eines Projektteams. Boergen berichtet direkt an Christian Breid, Geschäftsführer von C3.

Zuletzt kümmerte Boergen sich als Pressesprecher und Senior Manager der externen Kommunikation um den strategischen Auf- und Ausbau der Public-Relations-Infrastruktur von DIN. Zu seinen Aufgaben gehörten außerdem die Weiterentwicklung der Content- und Media-Relationsstrategie, der Aufbau eines Reputationsmanagementsystems sowie die externe Kommunikation des 100. Jubiläums des Deutschen Instituts für Normung (DIN). Vor seiner Zeit bei der Organisation arbeitete Boergen 14 Jahre lang in unterschiedlichen Positionen bei Agenturen in der Unternehmens- und Markenkommunikation: So war er unter anderem bei der Kommunikationsberatung Ketchum Pleon tätig, wo er das Team für Corporate Affairs und Brand am Berliner Standort leitete.