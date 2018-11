%%%André Paetzel und Nicole Mai wechseln zu Kienbaum%%%

Die Personal- und Managementberatung Kienbaum verstärkt ihr Team: Neu an Bord kommen André Paetzel als Head of Brand und Nicole Mai als Director für den Geschäftsbereich Executive Search. Paetzel wechselt von der Agenturgruppe Grey zur Kölner Zentrale von Kienbaum. Dort soll er die Entwicklung der markenstrategischen Ausrichtung des Kienbaum-Beratungsportfolios vorantreiben.



Der 31-Jährige hat bei Grey in den vergangenen Jahren die Consulting Unit Grey adventures mit drei Partnern aufgebaut. Neben Markenprojekten für Kunden wie das 'Handelsblatt', die Deutsche Fußball-Liga und die Klitschko Management Group wirkte er auch an Digitalstrategie-Projekten mit. Zudem gestaltet Paetzel seit mehr als acht Jahren verschiedene Event-Formate zu Marken- und Digital-Themen. Außerdem ist er 'Member of the Advisory Board' und betreut die strategische Weiterentwicklung der Plattform zur kreativen Zukunftsgestaltung 'Creative Hive'.



Nicole Mai wird im Geschäftsbereich Executive Search bei Kienbaum starten. Sie war zuletzt bei der Hamburger Personalberatung Dwight Cribb tätig. Ihre Laufbahn hatte sie bei der internationalen Unternehmensberatung A.T. Kearney gestartet und war 2000 in die Medienbranche gewechselt. Die Volkswirtin war an der Gründung von 'Saal Zwei' beteiligt, einer Online-Businessplattform für Frauen. Nach deren Verkauf an die Süddeutsche Zeitungsgruppe wechselte Mai 2017 in die Personalberatung. 2007 gründete sie den Hamburger Business-Verein Working Moms e.V. und engagiert sich darüber hinaus in einem deutsch-arabischen Netzwerk von Unternehmerinnen, das vom Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) gefördert wird.