Dennis Wachter wechselt von Philipp & Keuntje zu Ogilvy

Die Kommunikationsagentur Ogilvy, Frankfurt am Main, hat Dennis Wachter als Head of Customer Experience, Innovation & Technology engagiert. Der Digitalexperte soll strategische Partnerschaften ausbauen und die Creative Studios mit den Teilbereiche Digital & Physical Experiences, Content und Marketing Automation sowie E-Commerce weiterentwickeln. Erste Kunden sind z. B. die Deutsche Bahn, CRM, o2 und Nestlé, bei denen Wachter für die Technologie-Themen und strategische Allianzen und Partnerschaften verantwortlich sein wird. Wachter sitzt am Frankfurter Standort und berichtet direkt an Simon Usifo, Chief Delivery Officer von Ogilvy Germany . Zusammen mit Chai Sinthuaree, CEO von Ogilvy, ist Usifo standortübergreifend für die Umstrukturierung mit speziellem Fokus auf die digitale Transformation zuständig. Wachter kommt von Philipp & Keuntje, wo er zuletzt ab 2017 Head of Digital und Executive Client Service Director war. Davor arbeitete er bei der Social-Media-Agentur Elbkind und bei SinnerSchrader (jetzt Accenture Interactive).