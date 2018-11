%%%Stefan Barchfeld kehrt in die Medien-Branche zurück%%%

Still und leise hat sich Stefan Barchfeld, 47, wieder in die Medien-Welt begeben: Nach knapp drei Jahren als Geschäftsführer bei Deutschlands größter Frisör-Kette Klier GmbH mit Stammsitz in Wolfsburg hat der frühere Manager der Bauer Advertising KG die Position Head of Commercial/Sales bei der Asia TV GmbH in München übernommen. Das hat der gut informierte Clap-Chefredakteur Daniel Hauser herausgefunden. Barchfeld, der seine berufliche Laufbahn 1992 als Mediaplaner bei der WPP-Tochter MediaCom in Düsseldorf begann, kennt sich auch im TV-Sektor aus. Er stand von 1995 bis 2009 auf der Pay-roll von SevenOne Media, MTV sowie NBC Universal. Bevor Stefan Barchfeld Anfang 2016 zu Klier ging, war er noch acht Monate bei Condé Nast in München als Head of Agency and Client Relations aktiv.

Asia TV verbreitet unter anderem die Programme des Bollywood-Senders ZeeOne. Barschfeld ist für die Vermarktung im DACH-Raum zuständig und berichtet an CEO Friederike Behrends, die ihren neuen Kollegen lobend begrüßt: "Mit Stefan Barchfeld haben wir einen äußerst erfahrenen Vermarktungsexperten gewonnen. Seine internationale Erfahrung, sein fundiertes medienübergreifendes Know-how sowie seine strategischen Fertigkeiten ergänzen unser Team hervorragend."