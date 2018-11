%%%Vaunet ernennt Katharina Behrends zur neuen Vorsitzenden des Arbeitskreises Pay-TV %%%

Katharina Behrends ist zur neuen Vorsitzenden des Vaunet Arbeitskreises Pay-TV gewählt worden. Wie der Verband mitteilte, fiel die Entscheidung im Arbeitskreis einstimmig. Sie folgt auf Hannes Heyelmann, Senior Vice President & Managing Director von Turner Central & Eastern Europe, der den Posten nach mehr als dreieinhalb Jahren abgibt.

Behrends ist hauptberuflich Managing Director Central and Eastern Europe bei NBC Universal International Networks. In dieser Position verantwortet sie die Pay-TV-Sender von NBC Universal in Mittel- und Osteuropa sowie Benelux wie 13th Street, Syfy, Universal TV, E! Entertainment und DIVA. Zudem ist sie für die Branded-SVOD-Services Syfy Horror und Studio Universal Classics in Deutschland und Österreich zuständig. Zusätzlich zu diesen Tätigkeiten ist Behrends in verschiedenen Funktionen langjährig in den Gremien des Vaunet aktiv. Zuletzt war sie Mitglied im Fachbereichsvorstand Fernsehen und Multimedia.