%%%Janina Schüller wechselt von Sky Deutschland zu C3%%%



C3 holt Dr. Janina Schüller als Content Director an Bord(Foto: C3)

Die Content-Marketing-Agentur C3 Creative Code and Content hat Janina Schüller zur neuen Content Director am Münchner Standort ernannt. In dieser Position verantwortet sie die Entwicklung und Umsetzung crossmedialer Content-Strategien und Konzepte für sämtliche Kunden von C3.

Zuletzt arbeitete Schüller beim Pay-TV-Unternehmen Sky Deutschland, Unterföhring, wo sie als Head of Content Strategy mitverantwortlich für die Eigenproduktionsstrategie war und unter anderem die Gesamtprojektleitung von 'Babylon Berlin' inne hatte. Die promovierte Diplom-Medienwirtin begann ihre berufliche Laufbahn als Redakteurin bei ProSieben, anschließend wurde sie Channel Managerin für das Crossmedia-Management von Kabel Eins & Sixx. Dort betreute sie den Launch von Kabel eins Doku als jüngsten Sender der ProSiebenSat.1 Gruppe.