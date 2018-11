%%%Ulf Kowitz steigt zum Geschäftsführer der Funke-Anzeigenblätter auf%%%

Die Funke Mediengruppe, Essen, hat Ulf Kowitz, 47, zum Geschäftsführer aller Anzeigenblätter der Zeitungsgruppe in Hamburg ernannt. Außerdem ist er ab sofort Verlagsleiter der 'Bergedorfer Zeitung'. Er übernimmt beide Aufgaben zusätzlich zu seiner Position als Geschäftsführer beim Mediahafen Hamburg, dem Vermarkter des Unternehmens in der Hansestadt. Kowitz berichtet in allen Positionen direkt an Claas Schmedtje, Geschäftsführer der Regionalmedien von Funke in Norddeutschland. Zu den Anzeigenblättern in Hamburg gehören das 'Hamburger Wochenblatt', das 'Niendorfer Wochenblatt', 'Bille Wochenblatt' und 'Echo Wochenblatt' sowie das 'Heimat Echo'. Gemeinsam haben die Blätter eine Auflage von rund 715.000 Exemplaren.

Vor seiner Tätigkeit beim Mediahafen Hamburg war er Anzeigen- und Marketingleiter bei den Funke-Titeln 'Bergedorfer Zeitung'/'Lauenburgische Landeszeitung'. Davor leitete er in der Mediengruppe das Anzeigengeschäft des 'Hamburger Wochenblatts'. Bevor er zu Funke wechselte, war der Diplom-Kaufmann beim Axel Springer Auto Verlag tätig, wo er als stellvertretender Leiter den Bereich Marketing & Sales von autobild.de verantwortete.