%%%APG-Vorstand Maik Hofmann wechselt von Hauser Lacour zu Vorn Strategy Consulting%%%



Geschäftsführer Maik Hofmann (m.) und die Geschäftsleiterinnen Theresa Schleicher (l.) und Miriam Barth (r.) bilden ab 2019 das neue Führungstrio von Vorn (Foto: Vorn Strategy Consulting)

Die Marken- und Managementberatung Vorn Strategy Consulting, Teil der Hirschen Group mit Standorten in Hamburg, Berlin und Köln, stellt sich an der Spitze neu auf: Ab Januar 2019 übernimmt Maik Hofmann die Geschäftsführung. Gemeinsam mit den Geschäftsleiterinnen Miriam Barth und Theresa Schleicher bildet er ein neues Führungstrio. Hofmann soll bei Vorn unter anderem den Bereich Digital Business Transformation ausbauen. Der Marken- und Digitalexperte kommt von der Designagentur Hauser Lacour, wo er als Managing Director und Strategiechef tätig war. Davor arbeitete er über 13 Jahre für Argonauten G2 bzw. Geometry Global, zuletzt als Beratungschef und Head of Digital. Seit Juni 2017 ist Hofmann zusätzlich Vorstandsvorsitzender des APG Deutschland Verband der Marken- und Kommunikationsstrategen e.V. Zudem leitet er seit 2016 das Forum Digitale Kommunikation im GWA. Beide Ämter wird er auch zukünftig ausführen.

In ihrer Funktion als Geschäftsleiterin verantwortet Schleicher unter anderem das Angebot für die Innovationsberatung im digitalen Zeitalter bei Vorn. Die Marken- und Innovationsexpertin ist seit 2015 bei Vorn und war bislang Standortleiterin Berlin. Dort befasste sie sich mit dem Thema Markenführung und Markentransformation für Unternehmen wie Audi, Porsche und MediaMarkt. Vor Vorn war sie als Markenstrategin für verschiedene Agenturen tätig, zuletzt in der Strategie bei M&C Saatchi. Seit neun Jahren ist sie zudem strategische Beraterin des Zukunftsinstituts, eines der wichtigsten Innovation Think Tanks in Europa.

Das Team wird komplettiert durch die Marken- und Kommunikationsexpertin Miriam Barth, die sich mit Schleicher die Geschäftsleitung teilt. Sie verfügt über 20 Jahre Berufserfahrung, unter anderem war sie Head of Planning bei TBWA und bei BBDO. Zudem arbeitet sie seit fast zehn Jahren freiberuflich als Strategieberaterin für Markenentwicklung und Kommunikation für Unternehmen wie Ferrero, Bayer HealthCare, Beiersdorf und Roche Diagnostics.