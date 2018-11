%%%Nestlé: Tina Beuchler wechselt in die Zentrale – Jolanda Schwirtz übernimmt Media und Digital %%%



Jolanda Schwirtz übernimmt bei Nestlé erweiterte Aufgaben (Foto: Nestlé)

Die Nestlé Deutschland AG fasst zum Januar 2019 die Bereiche Digital & Media sowie Corporate Marketing und Communication unter der Leitung der derzeitigen Corporate Marketing & Communication-Direktorin Jolanda Schwirtz (42) zusammen. Zur gleichen Zeit wechselt Tina Beuchler (52), derzeit Digital & Media Director im deutschen Markt, als Global Head of Media and Agency Operations in die Konzernzentrale nach Vevey.

Jolanda Schwirtz kam nach dem Start ihrer Nestlé-Karriere im Jahr 2001 in den Niederlanden 2007 nach Deutschland. Nach Leitungsfunktionen im Einkauf und Logistikbereich war sie ab 2013 für die Qualitätsinitiative Q4 verantwortlich. In 2016 übernahm sie ihre heutige Position als Communication & Corporate Marketing Director.

Tina Beuchler hat über 15 Jahre Erfahrung im Media- und Agenturgeschäft gesammelt, bevor sie im Jahr 2006 bei Nestlé Deutschland AG als Head of Media Communication startete. 2014 übernahm sie ihre aktuelle Rolle mit der Verantwortung für Media Communication, E-Commerce, Content & Plattform, Digital Technologies & Services und das Digital Acceleration Team (DAT). Außerdem ist Beuchler seit 2013 Vorsitzende der Organisation Werbungtreibende im Markenverband (OWM).