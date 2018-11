%%%Heiko Genzlinger hat Score Media verlassen%%%



Heiko Genzlinger war seit März 2016 CEO bei Score Media (Foto: Score Media)

Heiko Genzlinger, seit März 2016 CEO des Zeitungsvermarkters Score Media Group, hat das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und München nach 'new business'-Informationen verlassen. Im Impressum der Firma taucht er bereits nicht mehr auf. Die Geschäftsführung und Gesamtverantwortung liegt nun bei Carsten Dorn, der im August 2018 von Media Impact zu Score Media gewechselt ist. Damals wurde Heiko Genzlinger, der den Vermarkter aufgebaut und im Herbst 2016 an den Start gebracht hat, zum Sprecher der Geschäftsführung berufen.

Die Score Media Group ist eine nationale Vermarktungsallianz von 30 regionalen Tageszeitungsverlagen, zu der insgesamt 270 Tageszeitungen mit rund 640 Lokalausgaben gehören.