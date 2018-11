%%%Melissa Bohlsen wird Vice President of Marketing bei Adjust%%%

Die globale Plattform für Mobile Measurement mit hiesiger Zentrale in Berlin ernennt Melissa Bohlen zur Vice President of Marketing. Zu ihren Aufgaben gehört die Entwicklung der Kommunikations-, Marken- und Go-to-Market Strategie von Adjust, um die Position des Unternehmens weltweit zu stärken.



Bohlsen kommt von der BCG (Boston Consulting Group) Digital Ventures tätig, wo sie das Marketing in Deutschland verantwortete. Davor betreute sie als Global Marketing Director bei der Glispa Global Group die Marketing- und Kommunikationsaktivitäten.



Adjust wurde 2012 gegründet und ist mittlerweile neben Berlin auch in New York, San Francisco, Sao Paulo, Paris, London, Moskau, Istanbul, Seoul, Shanghai, Peking, Tokio, Mumbai und Singapur vertreten. Der Anbieter ist Partner von Marketing-Plattformen führenden wie Facebook, Google, Snap, Twitter, Naver, Line, und WeChat.

Für Adjust ist es die zweite wichtige Personalie, nachdem im August 2018 Mirko Deneke als CFO in das Unternehmen kam.



Christian Henschel, Co-Founder und CEO von Adjust, kommentiert den Neuzugang: "Melissa wird unser Führungsteam erweitern und ihre Branchenexpertise und ihre Führungsqualitäten in das Unternehmen einbringen. Im Zuge der Weiterentwicklung unseres Produktportfolios werden Melissa und ihr Team das Wachstum weiter beschleunigen und unsere Marktposition weltweit stärken."