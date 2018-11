%%%Dr. Thomas Walter steigt bei Namics ein%%%

Die Digital-Agentur Namics befördert Dr. Thomas Walter zum Head of Business Consulting. Der 36-Jährige folgt auf Michael Rottmann, der auf eigenen Wunsch in die Kundenentwicklung wechselt und ab sofort als Lead Consultant internationale Industriekonzerne bei der Umsetzung digitaler Großprojekte unterstützt.



Walter war bereits seit 2013 als Principal Consultant bei der Schweizer Agentur mit Zentrale in Zürich tätig. Er wird von St. Gallen an den Frankfurter Standort wechseln und von dort das 70-köpfige Beraterteam leiten. Zudem verantwortet er die Weiterentwicklung des Consulting-Angebots, das in einem nächsten Schritt um Data Science ergänzt wird. Er berichtet an den Chief Operating Officer Michael Pertek.



Die Agentur wurde 1995 in der Schweiz gegründet und beschäftigt rund 550 Digital-Spezialisten in St. Gallen, Zürich und Belgrad sowie mit der Namics Deutschland GmbH an den Standorten Frankfurt, Hamburg, München. Zu den Kunden gehören ABB, Credit Suisse, Migros, Swiss Life, UBS und Victorinox in der Schweiz sowie ADAC, Boehringer Ingelheim, Kaufland, Kuka und smart in Deutschland. Mitte Oktober 2018 war die Agentur vom Dentsu Aegis-Network übernommen worden.