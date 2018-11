%%%Dr. Alexander Tarvenkorn wechselt von der GfK zu Mind Take Research%%%

Das Wiener Marktforschungsinstitut Mind Take Research hat Dr. Alexander Tarvenkorn an Bord geholt. Ab dem 1. Januar 2019 soll der promovierte Soziologe als Managing Director die internationale Expansion der Marktforschungsplattform Reppublika vorantreiben. In diesem Zuge soll Reppublika im 1. Quartal 2019 als eigene Gesellschaft ausgegliedert werden.

Tarvenkorn verfügt über dreizehn Jahren Erfahrung in der Markt- und Sozialforschung. Bevor Tarvenkorn als Spezialist für digitale Medien zur GfK kam, war er als Head of Market Research für Meetrics, einem Dienstleister im Bereich Online-Sichtbarkeitsmessungen tätig. Davor arbeitete er beim Berliner Full-Service-Marktforschungsinstitut Fact Works.