%%%Seat: Christian Stein grüßt als General Director of Communication and Institutional Relations%%%

Christian Stein, seit 2011 in Diensten der Volkswagen-Tochter Seat in Martonell bei Barcelona und dort seit Herbst 2015 Director Global PR and Communications, ist zum General Director of Communications and Institutional Relations aufgestiegen. In dieser Funktion ist der 1970 in Neuilly/Frankreich geborene Stein nicht nur für Seat verantwortlich, sondern in Spanien für die gesamte Volkswagen-Gruppe. Er berichtet daher einerseits an Seat-Chef Luca de Meo und andererseits an Dr. Thomas Steg, Head of External Relations and Government der Volkswagen-Gruppe.

Christian Stein, der fünf Sprachen spricht, war vor dem Einstieg bei Seat beruflich ausschließlich für den französischen Auto-Konzern PSA Peugeot Citröen in Frankreich, Belgien, Großbritannien und Spanien aktiv.