Radiozentrale: Marketing-Chefin Grit Leithäuser steigt in die GF auf

Zum 1. Januar 2019 wird Grit Leithäuser, längjährige Marketingleiterin und Prokuristin der Radiozentrale GmbH in Berlin, zur zweiten Geschäftsführerin bestellt. Sie übernimmt die Steuerung des strategischen und operativen Gattungsmarketings. Lutz Kuckuck, Gründungsgeschäftsführer der Radiozentrale, bleibt an Bord und wird sich künftig schwerpunktmäßig auf die Kommunikation, Gremienarbeit (ag.ma, egta etc.) und die Kontaktpflege zu Politik und Verbänden kümmern. Auch seine Funktion als langjähriger Aufsichtsrats-Vorsitzender der Media Micro Census GmbH in der agma (Frankfurt) wird er weiter ausüben.

Die Gattungs-Initiative Radiozentrale versteht sich als gemeinsame Plattform öffentlich-rechtlicher und privater Radiostationen sowie der gattungsnahen Unternehmen der Radioindustrie.