Lars Trzebiatowsky wird neuer Geschäftsführer bei Geometry Hamburg



Lars Trzebiatowsky wechselt zu Geometry (Foto: Daniel Chassein)

Nach einem kurzen Intermezzo bei der Hamburger Agentur Heimat verlässt Lars Trzebiatowsky die TBWA-Tochter schon wieder. Der 50-Jährige war im Februar 2018 als Beratungschef bei Heimat eingestiegen. Nun zeichnet er ab Anfang Dezember 2018 als Geschäftsführer für die Standortleitung des Hamburger Headquarters der Geometry Group verantwortlich.



"Mit Lars holen wir uns einen sehr erfahrenen Kollegen an Board", freut sich Diego Miranda, CEO der Geometry Group. "Er steht für integrierte Kommunikation genauso wie für hervorragende Menschen- und Markenführung. Zusammen mit ihm werden wir das Wachstum von Geometry am Standort Hamburg weiter vorantreiben."



Bei seinem neuen Arbeitgeber trifft er auf ein bekanntes Gesicht: Bettina Olf, Chief Creative Officer der Geometry Group, die Trzebiatowsky aus seiner Zeit bei thjnk kennt. "Ein Wiedersehen auf das wir uns beide freuen", so Bettina Olf. "Mit Lars zu arbeiten, ist immer eine Bereicherung. Er ist nicht nur ein exzellenter Berater, sondern auch ein guter Kreativer - das schätze ich sehr an ihm."



Trzebiatowsky hatte bei thjnk sieben Jahre als Geschäftsführer Marken wie Ikea, die Commerzbank, Deutsche Bahn, Paulaner und Henkel betreut. Von 2006 bis 2011 war er bei TBWA Hamburg unter anderem für den Kunden Beiersdorf zuständig. Vorherige Stationen von Trzebiatowsky waren Böning & Haube sowie Springer & Jacoby.



In Deutschland ist die Geometry Group mit 280 Mitarbeitern in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Köln tätig. Zur Gruppe gehören die Agenturen Geometry, Facts and Fiction und die Argonauten. Das Hamburger Team besteht aus ca. 150 Beschäftigten, die Marken wie Lucky Strike, Pall Mall, Varta Automotive und Coca-Cola betreuen.