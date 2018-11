%%%Kommunikationschef Stephan Lützenkirchen verlässt die Groupe PSA%%%

Stephan Lützenkirchen, Direktor Kommunikation und externe Beziehungen der Peugeot Citroën Deutschland GmbH in Köln, verlässt das Unternehmen zum 30. November. Er wolle sich zunächst persönlichen Projekten und später neuen Herausforderungen zuzuwenden, teilte der französische Autobauer mit. Wer seine Aufgaben übernimmt, soll zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Lützenkirchen trat 1992 als Verkäufer für Neuwagen in die konzerneigene Niederlassung der Citroën Commerce GmbH in Köln ein. Nach sechs Jahren folgte 1998 der Wechsel in die Citroën Deutschland AG – zunächst als Verantwortlicher für den Aufbau eines vertriebsorientierten Traineeprogramms sowie ab Januar 2000 als Abteilungsleiter Vertrieb Firmenkunden. Ab August 2010 übernahm der heute 49-Jährige als Direktor die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Unternehmens und wechselte 2014 als Direktor Kommunikation und externe Beziehungen in die Peugeot Citroën Deutschland GmbH mit der Verantwortung für die Konzernkommunikation in Deutschland.