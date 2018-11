%%%Dentsu Aegis: Jerry Buhlmann gibt seinen Job als Global CEO auf%%%

Zum Jahresende 2018 wird Jerry Buhlmann sein Amt als Global CEO bei der britisch-japanischen Agentur-Holding Dentsu Aegis Network (DAN) aufgeben und seine CEO-Aufgaben an Executive Chairman Tim Andree weiterreichen, der künftig beide Jobs in Personalunion wahrnehmen wird. Das gab DAN ohne weitere Begründung mit. Der 59-jährige Buhlmann soll der Mutter-Company als "Special Advisor" erhalten bleiben. Buhlmann ging 1999 als CEO bei Carat London an Bord und stieg 2010 zum globalen CEO der Aegis Group auf.

Der neue DAN-Top-Mann Tim Andree, einst aktiver Spieler bei US-Baskeball-Club Chicago Bulls, seht seit 2006 auf der DAN-Pay-roll Davor war Andree für Arbeitgeber wie Toyota, Canon, BASF sowie die NBA National Basketball Association tätig.