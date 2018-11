%%%C & A: Aida Rizvo grüßt als neue Marketing-Chefin%%%

Beim Mode-Händler C&A in Düsseldorf hat Aida Rizvo Anfang November 2018 das Amt Director of Marketing C&A Europe & Germany übernommen und gehört damit auch dem erweiterten European Executive Board an. Aida Rizvo, die unter anderem in Kassel Eglisch und Wirtschaftswissenschaft5en studierte und 1998 als Junior Consultant bei der PR-Agentur Edelmann ihre berufliche Laufbahn begann, folgt auf Manfred Mandel, der im Zuge der Vorstandsverkleinerung im Oktober 2018 ausgeschieden ist.

In den vergangenen sechs Jahren führte Aida Rizvo ihre eigene Beratungs-Company Emerge Partners. Davor arbeitete unter anderem für die FMCG-Konzerne Henkel und Remington.