IPG Mediabrands zentralisiert U-Kommunikation in der DACH-Region

Die Interpublic-Sub-Holding IPG Mediabrands (Initiative, UM und Reprise) hat den Bereich Unternehmenskommunikation in der DACH-Region zentralisiert: Karin Hoffmann, bislang PR- und Marketing-Manager bei der Tochter Initiative in Hamburg, übernimmt die neu gegründete Abteilung als Head of Corporate Communication & PR und verantwortet damit die Kommunikation in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie berichtet künftig an Michael Dunke, CEO IPG Mediabrands DACH, der die Beförderung von Karin Hoffmann folgendermaßen begründet: "Alle drei Agenturen agieren erfolgreich am Markt. Darüber hinaus hat die IPG mit der Akquisition von Acxiom unsere gesamte Agenturgruppe in die Lage versetzt das nächste Level im datenbasierten Marketing einzunehmen. Es ist an der Zeit, dass wir vermehrt darüber sprechen. Karen bringt mit ihrer Erfahrung aus unterschiedlichen Kommunikationsagenturen und -disziplinen sowie ihrem Gespür für Themen und Menschen genau die Expertise mit, die wir im Netzwerk brauchen. Dies hat sie in den letzten Jahren als PR- und Marketing-Manager von Initiative eindrucksvoll unter Beweis gestellt."

( ) 14.11.2018

