%%%Verleger Peter Holzmann gestorben%%%

Peter Holzmann, Seniorverleger der Holzmann Medien GmbH & Co. KG, Bad Wörishofen, ist am 11.11.2018 im Alter von 82 Jahren verstorben. In seinen fast vier Jahrzehnten an der Spitze hat er das Unternehmen zu einem der führenden Fach- und Wirtschaftsverlage in der Bundesrepublik Deutschland ausgebaut, das heute mit seinen Tochterunternehmen ca. 30 Mio. Euro Jahresumsatz erwirtschaftet. Nachfolger und Sohn Alexander Holzmann, der den Verlag im Jahr 2000 von seinem Vater übernommen hat, sagt: "Er hat mit seinem Engagement das stabile Fundament gelegt, auf dem ich in den letzten Jahren weiter aufbauen konnte – auch weil er seine Nachfolge vorbildlich geplant und organisiert hat."

Mehr dazu in der kommenden 'new business'-Printausgabe 47/2018.