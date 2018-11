%%%OneShow 2019: Sieben Deutsche in der Jury %%%

Das internationale Kreativ-Festival OneShow hat die Jury für 2019 bekannt gegeben. Unter den Juroren aus 26 Ländern sind auch sieben deutsche Kreative:



Tobias Ahrens, Group Creative Director bei Grabarz & Partners – Film



Mark Drexler, Gründer & Product Design Lead bei Tållbeard – Intellectual Property

Nicole Holzenkamp, Director, Brand Experience bei Kolle Rebbe – Interactive

Sandra Loibl, Executive Creative Director bei Serviceplan – Direct Marketing

Alexander Schill, Global Chief Creative Officer bei Serviceplan – Design

Matthias Storath, Chief Creative Officer bei Heimat – Integrated/ Experiental & Immerisve

Philip Zimmermann, Social Media Director bei achtung! – Mobile/Social Media

Das finale Judging findet im März 2019 statt. Die Finalisten werden im April 2019 bekannt gegeben. Die Gewinner erhalten ihre Trophäen am 8. und 10. Mai 2019 in New York - im Rahmen der Creative Week (6. - 10. Mai 2019).