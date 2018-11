%%%Markus Binkert wird neuer Marketingchef der Lufthansa Group am Standort München%%%

Die Lufthansa Group, Frankfurt am Main, nimmt zahlreiche Veränderungen im Management-Team am Münchener Standorts vor: Zum 1. Januar 2019 übernimmt Markus Binkert den Posten des Chief Commercial Officer. Derzeit ist Binkert CCO der Schweizer Fluggesellschaft Swiss. Dort verantwortet er sowohl für Swiss als auch für die Lufthansa den Bereich Revenue Management und Distribution. Der Manager ist seit 2013 in der Geschäftsleitung von Swiss tätig. Davor arbeitete er seit 2005 in verschiedenen Managementfunktionen in den Bereichen Produkt, Marketing und Sales.



Binkert tritt die Nachfolge von Steffen Harbarth an, der ebenfalls zum 1. Januar 2019 neues Mitglied der Geschäftsführung von Lufthansa CityLine wird. Dort leitet er künftig den operativen Bereich der Lufthansa Tochter, die einen wichtigen Teil des Zubringerverkehrs an den Drehkreuzen München und Frankfurt übernimmt. In seiner bisherigen Funktion war er für die Weiterentwicklung der Marke Lufthansa Anfang dieses Jahres verantwortlich. Zuvor betreute Harbarth als Area Manager der Lufthansa Group Airlines das Verkehrsgebiet Asien Pazifik. Harbarth folgt auf Jörg Eberhart, der sich künftig als Präsident und CEO von Air Dolomiti verstärkt um Projekte im strategisch wichtigen Markt Italien kümmern wird.