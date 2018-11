%%%Serviceplan: PR-Chefin Christiane Wolff geht zum Jahresende%%%

Christiane Wolff, seit Herbst 2011 PR-Chefin bei der Serviceplan-Gruppe in München und seit Anfang 2016 Mitglied der Geschäftsleitung, wird Deutschlands größte inhabergeführte Agentur per Ende 2018 verlassen. Die 47-jährige Wolff, die als Chief Corporate Communications Officer für die gesamte internationale Unternehmenskommunikation der Serviceplan-Gruppe mit den derzeit 38 Serviceplan-Standorte weltweit verantwortlich ist, plant den Gang in die Selbstständigkeit. Allerdings nicht allein, sondern als Mitglied eines Teams, das ein Start-Up auf die Rampe schiebt.

Christiane Wolff, die Theater-, Film- und Medien-Wissenschaften studierte und einen Medien-MBA an der Steinbeis Hochschule in Berlin machte, startete ihre berufliche Laufbahn 1999 mit einem Volontariat bei der C&C, Contact und Creation GmbH in München. Anschließend war sie von Ende 1999 bis Ende 2003 Jugendschutz-Beauftragte bei der Premiere Medien GmbH in Unterföhring bei München. Über weitere Stationen bei der FSK GmbH, bei Wilde & Partner, der S&L MediaNetworx GmbH sowie der PR-Agentur F&H kam sie 2011 zu Serviceplan.