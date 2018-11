%%%David Lünenbürger wechselt von Lagardère zu Mousesports%%%

Das deutsche E-Sport-Unternehmen Mousesports, Standorte in Köln und Berlin, hat sich Verstärkung an Bord geholt: David Lünenbürger, 34, verantwortet seit November 2018 den Bereich Sales & Marketing. Die Organisation, die mit der Hamburger PR-Agentur Jung von Matts Sport zusammenarbeitet, betreibt Mannschaften in verschiedenen Computerspielen wie Counter Strike, Dota 2 und Fifa. +

Lünenbürger kommt vom Sportvermarkter Lagardère Sports Germany, wo er zuletzt im Sponsorship Sales den Fußball-Bundesliga-Zweitligisten HSV betreute. Davor war er im Unternehmen im Bereich International Sales Hospitality Rights für die Uefa Euro 2016 beschäftigt. Bevor er 2014 zu Lagardère wechselte, war er für den Vermarkter Sport Five tätig – zunächst im Sales Support, anschließend im Hospitality & Media Sales.