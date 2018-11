%%%RMS: Kai Fischer grüßt als neuer AR-Chef%%%

Beim Audio-Vermarkter RMS in Hamburg wird es zum 1. Januar 2019 einen Wechsel im Vorsitz des Aufsichtsrates geben. Kai Fischer, Vorsitzender der Geschäftsführung von Antenne Niedersachsen in Hannover übernimmt dann das Amt des Vorsitzenden des zehnköpfigen RMS-Aufsichtsrates von Hans-Dietmar Hillmoth. Diese Entscheidung hat das Aufsichtsgremium auf seiner konstituierenden Sitzung am 30. Oktober 2018 in Hamburg getroffen.

Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Dirk van Loh, Geschäftsführer Radio der REGIOCAST (Kiel). Mitglieder im Aufsichtsrat sind für die kommenden zwei Jahre ANTENNE BAYERN-Chef Karlheinz Hörhammer (Ismaning), Susanne Kaapke, Geschäftsführerin RK BaWü (Stuttgart), Philipp von Martius, Geschäftsführer BLW Bayerische Lokalrundfunkwerbung (Nürnberg), radio NRW-Chef Sven Thölen (Oberhausen), Hans-Dieter Hillmoth Geschäftsführer HIT RADIO FFH, planet radio, harmony.fm (Bad Vilbel bei Frankfurt am Main), Patrick Bernstein, Geschäftsführer Radio Hamburg (Hamburg), Kristian Kropp, Geschäftsführer RPR1. (Ludwigshafen), Sandra Kretzer, Geschäftsführerin TOP Radiovermarktung (Berlin).

Der scheidende AR-Chef Hans-Dieter Hillmoth, Geschäftsführer von HIT RADIO FFH, planet radio, harmony.fm mit Sitz Bad Vilbel bei Frankfurt, zieht eine positive Bilanz seiner Amtszeit: "Der RMS-Aufsichtsrat hat die strategische Agenda von RMS in den vergangenen zwei Jahren gemeinsam mit der Geschäftsführung konsequent weiterverfolgt. Es war eine intensive, arbeitsreiche und erfolgreiche Zeit. Mein Dank gilt den Aufsichtsratsmitgliedern, der Geschäftsführung und im Besonderen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von RMS."

Der künftige AR-Chef übernimmt Kai Fischer zu einem Zeitpunkt, an dem die Weichen klarer denn je auf zukünftiges Wachstum im konvergenten Audiomarkt gestellt sind: "RMS steht aktuell in der UKW-Vermarktung hervorragend da, wir haben in diesem Jahr mit der Daten-Plattform einen strategischen Meilenstein erreicht und der nächste rückt mit der Online-Buchungs-Plattform bereits in greifbare Nähe."