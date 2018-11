%%%Nicole Welscher wird Chefin der Unternehmenskommunikation bei Hyundai%%%

Nicole Welscher übernimmt bei Hyundai Motor Deutschland mit Sitz in Offenbach am Main die Unternehmenskommunikation. Sie folgt bei dem südkoreanischen Autobauer auf Stephanie Wester, die in den Mutterschutz mit anschließender Elternzeit eingetreten ist. Welscher war zuvor u.a. fast 14 Jahre lang als PR-Beraterin bei NWCommunication tätig und gehörte damit zum amk Agenturverbund Marketingkommunikation, einer Gruppe von inhabergeführten PR- und Event-Agenturen, die sich auf die Automobilindustrie spezialisiert haben. Von 1999 bis 2004 leitete Welscher die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Saab Deutschland GmbH. Zuvor war sie knapp 1 1/2 Jahre Chefin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der KIA Motors Deutschland GmbH und knapp sechs Jahre in der Unternehmenskommunikation der Seat Deutschland GmbH tätig.