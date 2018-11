%%%Kerstin Lüttmann wechselt als Account Director zu Edelman %%%

Das Hamburger Brand-Team der PR-Agentur Edelman begrüßt Kerstin Lüttmann als neue Account Director. Sie wird internationale Kunden im Bereich Automotive, Industry & Logistics betreuen und berichtet direkt an Britta Heer, Managing Director Brand. Neben Lüttmann ist auch Ion Linardatos neu bei Edelman in Hamburg. Er heuert als Director Consumer an.



Lüttmann war zuvor bei als Teamlead bei der Kommunikationsagentur connectM und als Head of Internal and External Communications bei der RERi AG, eine Aktiengesellschaft im Bereich Erneuerbare Energien. Ihre Expertise liegt in der Konzeption von PR- und Marketingstrategien sowie Influencer-Kampagnen.



"Edelman am Standort Hamburg entwickelt sich sehr dynamisch und zeichnet sich jeher durch starke Kunden aus dem B2C- und B2B-Bereich aus", sagt Ernst Primosch, CEO Edelman Deutschland. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Kerstin und ihrer Erfahrung das erfolgreiche Team und den gesamten Bereich weiter ausbauen."