Martin et Karczinski engagiert Gary Scheicher als Director Client Services

Gary Scheicher, 48, ist bei der Agentur Martin et Karczinski als Director Client Services an Bord gegangen. Er war zuletzt geschäftsführender Gesellschafter der VOLATE GmbH in München. Scheicher kennt sich in der Agentur-Szene gut aus. Von Herbst 2013 bis Mitte 2016 war er GF bei der Serviceplan-Gruppe in München. Weitere Management-Positionen hatte er bei Eiler & Riemel und später bei McCann bzw. der McCann-Tochter Momentum.

Martin et Karczinski ist neben dem Stammsitz in München auch noch mit einer Niederlassung in Zürich präsent.