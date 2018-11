%%%Performance Media erweitert Geschäftsführung%%%

Die Mediaagentur Performance Media, Teil der PIA Group mit Sitz in Hamburg, hat Hendrik Faasch, 46, zum Geschäftsführer ernannt. Der 46-Jährige ergänzt das Führungsteam um Christina Voigt, Benjamin Bunte, Jan Kaiser und Claus Bröckers. In seiner neuen Funktion berichtet Faasch direkt an Christian Tiedemann, CEO der PIA Group.

Faasch arbeitet seit 2008 in der Performance Media Gruppe, wo er zuletzt als Co-Gründer und Geschäftsführer der Schwestergesellschaft Digital Media tätig war. Bevor er 2008 zu Performance Media kam, war er vier Jahre lang als Senior Manager bei Aol Europe beschäftigt. Davor war er Media Consultant bei der Agentur Initiative Media.