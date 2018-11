%%%MDC Partners und Anomaly bekommen neue Global CEOs%%%

Bei der Agentur-Holding MDC Partners vollzieht per Anfang 2019 ein Stühle-Rücken im Top-Management. Carl Johnson, Gründer und jetziger CEO der MDC-Tochter Anomaly steigt zum MDC-Chairman auf. Parallel dazu wird Karina Wilsher bei Anomaly zur neuen weltweiten CEO und Partnerin befördert. Wilsher war zuvor global Chief Operating Officer bei Anomaly.

Die Agentur-Holding MDC Partners befindet sich seit längerem in wirtschaftlich schwierigem Fahrwasser. ""Berühmt" sind die MDC-Töchter wie Anomaly, 72andSunny und Crispin Porter + Bogusky, die über viel Jahre hinweg mit kreativen Top-Leistungen glänzen.







Wilsher kam 2011 als CEO für das New Yorker Büro zu Anomaly. Zuvor war sie als Managing Director bei Fallon UK tätig. Bei Anomaly New York verhalf sie der Agentur innerhalb von fünf Jahren, ihren Profit zu vervierfachen. Im Januar 2017 wurde Wilsher Global Chief Operating Officer und war maßgeblich am Ausbau der Agentur zu einem Network beteiligt, das heute mehr als 700 Mitarbeiter in sieben Büros beschäftigt. Sie betreute weltweite Etats von Kunden wie Diageo, Google, Unilever und Sonos.