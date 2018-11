Anita Zielina wechselt an die City University of New York

%%%Anita Zielina wechselt an die City University of New York %%%

Anita Zielina, bis Ende 2017 Digitalchefin bei der NZZ Mediengruppe, wurde von der City University of New York (CUNY) zur Director of Leadership and Innovation berufen. Das berichtet DNV-Online.net. Zielina soll an der CUNY Führungskräfte-Programme aufbauen und dabei auch mit Jeff Jarvis, Director des Tow-Knight Center for Entrepreneurial Journalism, zusammenarbeiten. Vor ihrer Zeit bei der NZZ arbeitete Zielina als stellvertretende Chefredakteurin von Stern.de und als Stellvertretende Chefredakteurin der österreichischen Tageszeitung 'der Standard'.



zurück

( ) 21.11.2018

Druckansicht

Artikel empfehlen