%%%Olaf Hansen wird Marketingchef von Ford Deutschland%%%



Olaf Hansen rückt intern auf (Foto: Ford Deutschland)

Olaf Hansen wird ab dem 1. Januar 2019 den Bereich Marketing der Ford-Werke GmbH verantworten. Damit zeichnet er für alle das Marketing betreffenden strategischen und taktischen Maßnahmen für Ford in Deutschland verantwortlich. Er folgt auf Reinhard Zillessen, der diesen Bereich seit 2013 geführt hat und nun in den Ruhestand gehen wird.

Hansen ist seit 1999 für Ford tätig. Seitdem hat er zahlreiche Führungspositionen im Marketing und Service Bereich im In- und Ausland bekleidet. Nach verschiedenen Positionen im Brand Management und im Verkaufs-Außendienst leitete er von 2007 bis 2009 die Werbung und Medienplanung in Deutschland. Nachdem er von 2010 bis 2013 den Service-Außendienst im deutschen Markt führte, war Hansen anschließend bis 2016 verantwortlich für das Service Marketing im After-Sales Geschäft in der europäischen Ford Service Organisation. Ab 2016 hatte er die Position des Leiters der Marketing Kommunikation Ford Deutschland inne. In dieser Position folgt ihm zum 1. Januar 2019 Barbara Baldsiefen. Sie ist seit 1995 für Ford tätig. Seitdem verantwortete sie verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Marketing, Verkauf und Service in der deutschen und europäischen Ford Organisation. Zuletzt verantwortete sie das Handelsmarketing und die taktische Kommunikation von Ford Deutschland.