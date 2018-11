%%%Sir Martin Sorrell wirbt WPP-Manager für APAC-Leitung von S4 Capital von WPP%%%

Der frühere WPP-CEO Sir Martin Sorrell hat Michel de Rijk bei seinem früheren Arbeitgeber angeworben und als CEO für S4 Capital in der Region Asien-Pazifik (APAC) engagiert. De Rijk war bis zum Oktober 2018 weltweiter Chief Growth Officer bei der GroupM-Tochter Performance Media Group mit Sitz in Singapur. Er hatte auf der Social-Media-Plattfrom LinkedIn nach seinem Rücktritt bekannt gegeben, dass er für seinen neue Aufgabe in der Region bleiben werde. Bevor er zu GroupM ging, war er als CEO für die WPP-Agentur Xaxis Asien Pazifik tätig.