%%%ressourcenmangel: Eva Benndorf baut Düsseldorf-Büro aus %%%

Die Berliner Multichannel-Agentur ressourcenmangel verstärkt sich mit Eva Benndorf als Business Director am neuen Düsseldorfer Standort an Bord. Seit September 2018 baut sie die Bereiche Corporate-, Marken- und Produkt-Kommunikation aus. Die Spezialistin für digitale Corporate und Brand Communication war zuvor bei der zum Netzwerk von Ketchum gehörenden Agentur Brandzeichen tätig. Dort betreute Benndorf als Senior Digital Strategist Marken internationaler Konsumgüterhersteller und Kunden aus dem Food- und Beverage-Bereich. Neben der strategischen Markenberatung und -kommunikation hat sie Social Media-Kampagnen entwickelt und umgesetzt. Bei ressourcenmangel wird Benndorf die strategische Beratung und die Entwicklung von ganzheitlichen Kommunikationsstrategien für Kunden im B2C- und B2B-Bereich übernehmen. Zudem ist sie als Business Director mitverantwortlich für den strategischen Aufbau des Standorts Düsseldorf.

"Unser 'House of Experts' wächst weiter. Eva Benndorf verfügt über eine große Expertise in der strategischen Markenberatung und -kommunikation mit hervorragender Digitalkompetenz. Vom Düsseldorfer Standort aus wird sie die Entwicklung von holistischen Kommunikationsstrategien für unsere Kunden übernehmen", so Alexander Brincker, COO, ressourcenmangel.

Eva Benndorf dazu: "Unternehmens- und Markenführung in einer digitalen Welt bedeutet nicht: Präsenz auf allen Kanälen, Kooperation mit den reichweitenstärksten Influencern und die direkte Umsetzung neuer Features. Im Fokus stehen nach wie vor die Bedürfnisse der Zielgruppe und relevante Kommunikationsinhalte. Diese gilt es zu identifizieren und entsprechend zu platzieren. Als Teil von ressourcenmangel werde ich Unternehmen und Marken genau dabei unterstützen."

Zur Hirschen Group-Agentur ressourcenmangel gehören Standorte in Berlin (Zentrale), Hamburg, Stuttgart, Düsseldorf und Dresden. Im vergangenen Jahr erweiterten die Gründer Andreas Nickel und Benjamin Minack die Führung der Agenturgruppe um Christof Biggeleben (CCO) und Alexander Brincker (COO). Seit April 2018 ist zudem Daniel Auwermann als Head of TRAFO mit einer Consulting-Unit für Change Communication mit an Bord.