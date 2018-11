%%%Norbert Schmidt-Banasch wird Chief Information Officer (CIO) der dpa-Gruppe%%%

Norbert Schmidt-Banasch (48) übernimmt ab dem 1. Dezember die neue Position des Chief Information Officer (CIO) der dpa-Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg. Damit stärkt die Nachrichtenagentur die Zusammenarbeit der verschiedenen IT-Units bei Muttergesellschaft und Töchtern. Norbert Schmidt-Banasch ist derzeit mit Barbara Bliefert Geschäftsführer der mecom GmbH, an der die dpa-Gruppe mit 60 Prozent beteiligt ist, und wird diese Funktion auch weiterhin beibehalten. Als CIO verfügt er über eine Richtlinienbefugnis für die IT-Betriebsunits der Gruppe. Norbert Schmidt-Banasch berichtet direkt an dpa-CEO Peter Kropsch.

Schmidt-Banasch war früher beim Immobilienmakler Engel & Völkers für die Neuausrichtung und Modernisierung der IT verantwortlich.