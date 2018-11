%%%ZDF verlängert Vertrag mit Chefredakteur Dr. Peter Frey%%%

Dr. Peter Frey bleibt vier weitere Jahre lang Chefredakteur des ZDF. Das hat der Verwaltungsrat der Sendeanstalt am Freitag (23.11.2018) in Berlin entschieden, der dem Vorschlag von Intendant Dr. Thomas Bellut folgte. Frey wird damit bis zum 30. September 2022 an der Spitze des Senders stehen.

"Peter Frey hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir in Sachen Information eine Topadresse in Deutschland sind“, begründete Bellut die Vertragsverlängerung. "Wir leben in einer Zeit, in der sorgfältig geprüfte Information, gründliche Recherche und eine verständliche Vermittlung von Fakten wichtiger sind als jemals zuvor. Der Erfolg von 'heute', 'heute journal' über 'Berlin direkt', 'maybrit illner' bis hin zum 'aktuellen sportstudio' oder neuen Formaten wie 'plan b' spricht für sich." In den kommenden Jahren soll sich Frey auf den Ausbau des Online-Angebote konzentrieren. Es sei eine Herausforderung, jüngere Menschen im Netz mit attraktiven Informationsangeboten zu versorgen, so Bellut weiter.

Frey übt das Amt bereits seit April 2010 aus. In der Position des Chefredakteurs förderte er neue Formate wie 'ZDFzeit', 'ZDFzoom' oder 'dunja hayali' und verantwortete die Weiterentwicklung des Digitalkanals ZDFinfo.