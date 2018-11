Esprit: Heckscher folgt als globaler Marketingchef auf Jeanniard

Stühlerücken im Marketing von Esprit: Simon Heckscher hat bei dem mit Deutschlandsitz in Ratingen die Position des Senior Vice President (SVP) - Head of Marketing übernommen. Er folgt als globaler Marketingchef auf Vincent Jeanniard, der den Bekleidungshersteller nach nur zwei Jahren verlassen hat. Laut einer Mitteilung will er seine berufliche Laufbahn außerhalb des Unternehmens fortsetzen.



Heckscher ist seit mehr als fünf Jahren bei Esprit tätig, zunächst als SVP - Head of Corporate Strategy. Ab Februar 2016 übernahm er die Position des General Manager Outlets. Zuletzt leitete er neben Chief Transformation Officer Bernhard Ruf die interne Task Force. Als globaler Head of Marketing soll Heckscher nun in den nächsten Monaten die gesamte Marketingorganisation leiten, bis deren zukünftiger Aufbau abgeschlossen ist.

26.11.2018

