%%%Servus TV: Martin Gastinger wird neuer Unterhaltungs-Chef%%%

Martin Gastinger, der langjährige Programm-Chef / Geschäftsführer des Wiener Privatsenders ATV, übernimmt zum 1. Dezember 2018 die Leitung der Sparte Unterhaltung beim Salzburger Privatsender Servus TV, der zum Red Bull Media House gehört, hinter dem der Milliardär Dietrich Mateschitz steht.

Gastinger begann seine beruflich Laufbahn 1987 beim ORF in Wien, wo er die Radio-Programme Ö3 und Ö1 sowie das ORF-TV-Format X-Large tätig war. Später arbeitete er für Mungo-Film in Hamburg. 1994 trat er in die Dienste von Premiere (heute Sky). 2001 wechselte Gastinger als Geschäftsführer zum Erotik-Sender Beate Uhse TV, wo zwei Jahre in Deutschland und weitere vier Jahre in Baar/Schweiz aktiv war.

2007 holte ihn der damalige ATV-Eigner Dr. Herbert Kloiber (Tele München Gruppe) als Programm-Chef nach Wien und beförderte ihn 2013 zum Geschäftsführer. Nach dem Verkauf von ATV an die ProSiebenSat.1-Gruppe verlies Gastinger im Herbst 2017 den Sender ATV und stieg bei der MG Mediengruppe des österreichischen Verlegers Christian W. Mucha ein.