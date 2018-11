%%%VGN Medien Holding: Michael Pirsch übernimmt Leitung des B2B-Bereichs%%%

Die VGN Medien Holding, ordnet die Zuständigkeiten in ihrer Führungsebene neu: Markus Fallenböck, 45, verlässt den Magazinverlag zum Jahresende auf einen Wunsch und wird neuer Gesellschafter eines österreichischen Start-ups. Seit 2014 verantwortete er die Bereiche Einzelverkauf, Abo und Großverkauf der Magazine sowie die CRM-Aktivitäten. Seine Aufgaben werden ab dem neuen Jahr auf zwei Schultern verteilt: Michael Pirsch übernimmt alle kommerziellen B2B-Aktivitäten des Unternehmens. Zuletzt war er Managing Director & Founder der Marketing-Agentur Crunch Time mit Sitz in Graz und Wien. Die Ressorts IT und Medienproduktion werden in Zukunft von Horst Pirker, CEO und Mehrheitseigentümer von VGN, selbst geleitet.