%%%Condé Nast: US-CEO nimmt seinen Hut %%%

Das internationale Medien-Haus Condé Nast mit Stammsitz in New York und London will sein US-Geschäft und seine internationalen Einheiten unter einem Dach vereinen und sucht jetzt einen neuen CEO, der die weltweiten Geschäfte leiten soll. Der langjährige US-CEO Robert (Bob) Sauerberg wird das Unternehmen verlassen. Anfang September 2018 hatte Moritz von Laffert, der DACH-Chef von Condé Nast, seinen Abgang verkündet





Das Medien-Haus, das Zeitschriften wie 'New Yorker', 'Vanity Fair' und 'Vogue' publiziert, will seine Expertise in Video, Konferenzen und Consumer Products erweitern.







Sauerberg war 18 Jahre bei dem Verlagshaus beschäftigt, davon die letzten acht Jahre als CEO für das US-Geschäft. Bis ein Nachfolger gefunden ist, wird Sauerberg in seiner Position bleiben. Auch Jonathan Newhouse, Head of Condé Nast International und Mitglied der Familie, der Advance Publications Inc. (Mutterkonzern von Condé Nast) gehört, wird Chairman der neuen Einheit. Der aus Deutschland stammende Wolfgang Blau wird sein Amt als President weiterhin behalten. Condé Nast sucht außerhalb des Verlags nach einem neuen weltweiten CEO. Das Headquarter wird weiterhin zwischen New York und London gesplittet.