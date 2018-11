%%%RAPP befördert Shiona McDoougall zum neuen Global Chief Strategy Officer %%%

Shiona McDougall, Senior Vice President, Strategy, bei Omnicom-Tochter RappLondon, wird künftig auch die Bereich Global Strategy leiten. Ihre derzeitige Funktion für Großbritannien wird McDougall beibehalten und sowohl mit UK-CEO Chris Freeland als auch mit dem Global CEO Marco Scognamiglio zusammenarbeiten.





Ihre neue weltweite Aufgabe schließt die Entwicklung und Definition der strategischen Tools im Rapp-Portfolio ebenso ein sowie die Zusammenarbeit mit den lokalen Strategie-Chefs innerhalb der Omnicom Precision Marketing Group.



Shiona McDougall kam 2010 als Strategy Director zu Rapp. 2014 wurde sie zum Executive Planning Director befördert und seit 2016 ist sie als Senior Vice President für Strategy aktiv. Während ihrer beruflichen Laufbahn bekleidete sie Positionen wie Marketing Director bei dem britischen Online-Weinhändler Virgin Wines sowie Group Makreting beim kanadischen Verlag HarperCollins.





Rapp ist neben seinem Büro in London auch mit einer Niederlassung in Berlin präsent. Weitere Offices gibt es in Dallas, New York, Los Angeles, San Francisco, Buenos Aires, Dubai, Mexico City, Paris, São Paulo, Shanghai, Singapur und Sydney. Zu dem Rapp-Network gehört unter anderm auch die Agentur Torben, Lucy und die Gelbe Gefahr mit Hauptsitz in Berlin und Büro in New York.