C3 engagiert mit Gregor Myszor einen neuen Creative Director



Gregor Mysszor wechselt von Interone zu C3 (Foto: C3)

Gregor Myszor grüßt als neuer Creativ Direcor am Münchener Standort der Agentur C3. Er kommt von der BBDO-Tochter Interone, wo er in gleicher Funktion auf Kreativseite Plattform-Projekte für Marken wie BMW Group, SOS-Kinderdorf und Schweppes leitete.Bei C3 wird sich Myszor auf die Bereiche UX, UI-Design sowie Information Design fokussieren und die Leitung des Teams in diesem Bereich übernehmen. Der Digital-Kreative bringt mehr als zehn Jahre Erfahrung mit und hat in seiner Laufbahn für Kunden wie E.ON, HVB, Burger King, Lange&Söhne, Mini, die Süddeutsche, Bosch und Schwarzkopf gearbeitet. Zu seiner Expertise gehören unter anderen integrierte digitale Design-Lösungen sowie Data Driven Creativity."Gregor vereint das strategische Verständnis von digitalem Branding mit einem konsequenten User-Centered Design-Ansatz –obendrein ist er ein Experte dafür, wie man zeitgemäße Kreativarbeit organisiert. Er ist eine große Bereicherung für die C3-Crew in München", so Karsten Krämer, C3-Geschäftsführer und Standortleiter München, über den Neuzugang.