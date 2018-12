%%%agma beruft Daniel Haberfeld in den Vorstand%%%

Die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma), Frankfurt am Main, hat im Rahmen ihrer Mitgliederversammlung am Freitag (30.11.2018) Daniel Haberfeld zum neuen Vorstand TV gewählt. Haberfeld ist hauptberuflich als Director Strategic Projects beim Vermarkter Seven One Media beschäftigt. Er gehört dem ProSiebenSat.1-Werbetochter bereits seit dem Jahr 2000 an.

Neben Haberfeld wurden noch sechs Mitglieder für den Arbeitsausschuss gewählt. Neu im Team sind Marita Gräfer (Philips GmbH Market DACH), Werner Orth (Moccamedia AG), Regina Deck (BLM), Evangelos Botinos (Funke Sales GmbH), Johanna Hettler (im Auftrag Dumont Medien Gruppe) und David Müller (Score Media).