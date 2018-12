%%%Peter Schmidt Group: Dreifache Verstärkung für das Management Board%%%



Das Management Board der Peter Schmidt Group wächst auf acht Personen an (Foto: Peter Schmidt Group)

Die BBDO-Marken- und Design-Agentur Peter Schmidt Group vergrößert Management Board. Ab sofort erweitern Kristin Janoschka, Florian Lauffer (jeweils Executive Director Consulting) und Inga Wolter (Executive Creative Director) das Führungsteam. Ziel ist eine stärkere Verzahnung von strategischer Agenturpositionierung, internationalen Aufgaben und kreativer Diskussionskultur im operativen Geschäft. Zuvor bestand das Management Board aus fünf Personen: Neben den beiden Geschäftsführern Armin Angerer und Lukas Cottrell waren auch Katrin Niesen, Norbert Möller (jeweils Executive Creative Director) und Jörg Heydenreich (Chief Financial Officer) im Gremium vertreten. Mit den neuen Board-Members wird das Führungsteam jünger, weiblicher.

"Wir arbeiten heute wesentlich internationaler, als noch vor zehn Jahren. Einen Großteil unseres Umsatzes generieren wir mit disziplinübergreifenden Projekten im Ausland", erläutert Managing Partner Armin Angerer. Die in diesem Kontext wachsenden Aufgaben gelte es, nicht nur auf mehrere Schultern zu verteilen, sondern tiefer in der Agenturkultur zu verankern. Das vergrößerte Management Board bildet laut Angerer unterschiedliche Sichtweisen innerhalb der Agentur besser ab und bietet beste Voraussetzungen für Meinungsbildung und kreative Richtungsentscheidungen.



"Mit Kristin Janoschka, Inga Wolter und Florian Lauffer bereichern drei Kollegen das Management, die ganz selbstverständlich vorleben, was Projekte erfolgreich macht: Sie arbeiten integriert, international und mit höchstem kreativem Anspruch", so Managing Director Lukas Cottrell. Alle drei sind bereits seit mehreren Jahren bei der Peter Schmidt Group beschäftigt. Kristin Janoschka arbeitet seit 2011 in der Agentur, seit 2015 leitet sie das Consulting Team am Standort Frankfurt und ist zentrale Kundenansprechpartnerin, unter anderem für den Großkunden Deutsche Bahn. Florian Lauffer besitzt langjährige Expertise bei der Steuerung von globalen Marken-Roll-outs und Brand-Management-Prozessen, beispielsweise für Kunden wie Linde oder Imperial Brands. Letzteren führt Inga Wolter seit vielen Jahren kreativ: Sie verantwortete unter anderem die europaweite Einführung neuer Packaging Designs für sämtliche zum Unternehmen gehörenden Tabakmarken.



Die Peter Schmidt Group wurde 1972 gegründet. Zu ihren Kunden zählen Linde, Henkel, Postbank und Union Investment. Seit 2017 verantwortet die Peter Schmidt Group zudem das Corporate Design der Deutschen Bahn. 220 Mitarbeiter arbeiten an den Standorten Hamburg, Frankfurt, Düsseldorf, München und Tokio.