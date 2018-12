%%%Verimi erweitert Geschäftsführung%%%

Der in Berlin ansässige Log-In-Dienst Verimi, Berlin, hat Roland Adrian zum designierten Geschäftsführer und Sprecher der Geschäftsführung ernannt. Er wird Anfang 2019 Jeannette von Ratibor ablösen, die ihr Amt niederlegt und zum Verimi-Gesellschafter T-Systems zurückkehrt. In seiner neuen Position wird sich Adrian um den weiteren Aufbau der Marke Verimi und des Partnernetzwerks. Neben Adrian besteht das Führungsteam von Verimi künftig aus Torsten Sonntag (Managing Director Finance & Operations), Holger Friedrich (Managing Director Product & Development), und Dirk Woywod (Chief Technology Officer).

Adrian arbeitete zuletzt bei der Lufthansa, wo er seit 2015 Sprecher der Geschäftsführung der Miles & More GmbH war und für Vertrieb, Marketing, Retail und Business Development zuständig war. Seine Karriere begann der Diplom-Kaufmann 1996 bei Roland Berger Strategy Consultants in München. Nach führenden Positionen im KarstadtQuelle-Konzern baute er ab 2002 das Bonusprogramm HappyDigits als Joint Venture der Arcandor AG und der Deutschen Telekom AG auf. 2009 wechselte Adrian zu Payback nach München und widmete sich seit 2010 dem Start des Programms in Indien. Während seiner Zeit bei Payback leitete er als Vice President die Expansion des Bonussystems in verschiedene Märkte.