%%%Scholz & Friends Hamburg strukturiert Geschäftsführung um%%%



Percy Smend (links) und Wolf Heumann verlassen Scholz & Friends (Fotos: Scholz & Friends)

Am Hamburger Standort der Agentur Scholz & Friends wird sich zum Jahreswechsel einiges an der Spitze tun: Wolf Heumann und Percy Smend scheiden aus der Geschäftsführung aus, die kreative Leitung wird ab Januar 2019 der ehemalige Grabarz & Partner-Kreative Tobias Ahrens übernehmen. Er soll gemeinsam mit Markus Daubenbüchel, Geschäftsführer Kreation, das kreative Profil von Scholz & Friends weiter stärken.



Heumann war zwölf Jahre bei Scholz & Friends. Er verlässt die Agentur auf eigenen Wunsch, um sich neuen Betätigungsfeldern zu widmen. Er war die vergangenen sechs Jahre als Geschäftsführer Kreation und Partner tätig gewesen. Im Rahmen seiner Position hatte er die Kreativteams auf dem Kunden Opel betreut. Seine Karriere hatte er 1992 als Texter bei Scholz & Friends Hamburg begonnen und für Kunden wie West Cigarettes, Stern und BMW gearbeitet. Später war er Kreativdirektor bei Rempen & Partner in Düsseldorf und mehr als elf Jahre lang Kreativchef von Jung von Matt/Elbe.



Smend nimmt nach acht Jahren bei Scholz & Friends seinen Hut und geht zurück nach London, wo er seit vielen Jahren seinen privaten Lebensmittelpunkt hat. Er zeichnete als Partner und Chief International Officer der Scholz & Friends Group verantwortlich und hat den Kunden Opel/Vauxhall weltweit betreut. Der promovierte Betriebswirt kam 2010 als Geschäftsführer zur Scholz & Friends Strategy Group. 2014 wurde er in den Vorstand berufen. Seit 2015 ist er Partner der Agenturgruppe. Vor seinem Wechsel zu Scholz & Friends Hamburg war Smend Mitglied der Geschäftsleitung von Pleon, heute Ketchum, in London, für die er europaweit das Geschäftsfeld Consulting verantwortete. Davor hatte er bei der Unternehmensberatung BBDO Consulting, heute Batten & Company, in Düsseldorf und London gearbeitet. Zuletzt hatte er dort die Position des Principal und Leiter der Telco + Media Practice inne.