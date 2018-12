%%%DDB Tribal Hamburg stärkt das Strategie-Team%%%



Susanne Lämmer startet als Strategie Direktor bei DDB Tribal Hamburg (Foto: DDB Tribal Hamburg)

Susanne Lämmer wird neue Strategie-Direktorin bei der Omnicom-Tochter DDB Tribal in Hamburg. In ihrer neuen Rolle wird sie sich um die Bereiche CRM und digitale Dialogkommunikation kümmern. Lämmer war zuvor bereits als Freelancerin für die Network-Agentur tätig. 2016 arbeitete sie bereits gemeinsam mit Fabian Roser, Managing Director Kreation DDB Tribal Hamburg. Zusammen gewannen sie den Dialog-Etat der Lufthansa Group. Davor war sie sowohl als Festangestellte als auch als externe Beraterin bei BBDO, Kecthum Pleon, Zalando und Douglas.Die Digitalstrategin kann auf 19 Jahre Erfahrung im Bereich Marketingkommunikation sowohl auf Agentur- als auch auf Unternehmensseite zurückblicken. Sie arbeitete für Marken wie IKEA, BMW, Volkswagen, Zalando, Douglas, Vodafone und SAP. Sie führte das Redaktionsteam bei OgilvyOne und war für den Aufbau der IKEA Family-Community verantwortlich. Bei der Social Media Agentur Torben, Lucie und die gelbe Gefahr (TLGG) war Lämmer von 2012 bis 2014 als Strategie-Geschäftsführerin tätig.„Ich liebe es, Innovation auf die Straße zu bringen. Deshalb freue ich mich sehr darauf, das Leistungsangebot vom DDB & Tribal Team weiter mitzuentwickeln. Denn hier wird nicht nur von datenbasierter, individualisierter und automatisierter Kommunikation gesprochen, sondern bereits daran gearbeitet, sie im Dialog zu gestalten, um Mehrwert für Menschen und Wertschöpfung für Unternehmen zu schaffen“, so Susanne Lämmer über ihre neue Aufgabe.„Mit Susanne haben wir einen absoluten digitalen Hochkaräter bei uns, der die digitale Welt nicht nur versteht, sondern diese auch mit viel Leidenschaft und Freude gestaltet. Darauf und auf Susannes bei uns schon fast berühmten, Moment – ich habe da noch etwas Inhaltliches‘ freue ich mich sehr!“, freut sich Fabian Roser, Managing Director Kreation DDB Tribal Hamburg, über die zukünftige Zusammenarbeit.Die Omnicom-Tochter ist mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Wolfsburg in Deutschland vertreten. Insgesamt hat DDB mehr als 200 Büros in über 90 Ländern. Zu den Kunden in Deutschland zählen unter anderem Volkswagen, Deutsche Telekom, Lufthansa, Henkel, Sony, IKEA, Stabilo und Lidl. Die deutsche DDB Gruppe hat zwar bei Tribal in Hamburg eine neue Strategin verpflichtet, muss sich aber mit dem Weggang von Nina Rieke um einen neuen Strategie-Chef bemühen (wie new business in Heft 49/2018 berichtete – das Abo dazu gibt es hier ).